Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 16:32

Украинские военные атаковали дронами два региона России за три часа

Средства ПВО сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины в период с 13:00 до 16:00 по московскому времени ударили беспилотными летательными аппаратами по Курской и Белгородской областям, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты три цели. Из них два дрона уничтожили над Курской и один — над Белгородской областью.

В период с 13:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее украинские войска сбросили в зоне специальной военной операции восемь управляемых бомб. По данным Министерства обороны, все цели были успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Кроме того, за последние сутки средства противовоздушной обороны сбили 142 беспилотника противника.

В ночь на 15 октября силы ПВО сбили над Россией почти 60 украинских БПЛА. Атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны и акватория Черного моря. Больше всего дронов уничтожили над Ростовской областью — там сбили 17 аппаратов.

