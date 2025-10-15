Политолог сравнил Трампа с Байденом после слов о БРИКС Политолог Миронов: своей риторикой Трамп стал чаще напоминать Байдена

Глава Белого дома Дональд Трамп в своей риторике, идущей вразрез с реальностью, все чаще напоминает экс-президента США Джо Байдена, заявил РИАМО политолог Григорий Миронов. Так он отреагировал на недавнее высказывание американского лидера о странах БРИКС.

Его слова все чаще идут вразрез с реальностью. Так и сейчас в его голове все вышли из БРИКС. Хотя этого в реальности нет. На самом деле никакой новой валюты никто не создавал, никакой атаки на доллар в реальности не было. Администрации Трампа даже предлагали более подробно рассказать о БРИКС, чтобы руководство США больше понимали, — отметил Миронов.

Политолог добавил, что БРИКС продолжит развиваться с учетом интересов всех государств-участников. Эксперт также призвал власти США не вмешиваться в дела содружества, из которого никто не намерен выходить.

Трамп ранее заявил, что страны — участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Какие конкретно страны якобы решили выйти из БРИКС, политик при этом не уточнил.