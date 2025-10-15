Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 18:20

Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу

Лавров назвал спецпосланника США Уиткоффа очень разумным человеком

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия положительно оценила бы применение опыта американского дипломата Стива Уиткоффа для урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что спецпосланник президента США Дональда Трампа является очень разумным человеком.

Министр напомнил о недавнем заявлении главы Белого дома, который публично признал заслуги Уиткоффа в решении ближневосточных проблем. Американский лидер тогда выразил мнение, что дипломату следует направить свои способности на украинское направление.

Мы будем только рады, поскольку это, действительно, очень разумный человек, — сказал Лавров.

Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф может покинуть должность спецпосланника США, чтобы уделить больше времени своему бизнесу. Журналисты отметили, что чиновник испытывает усталость после долгой дипломатической работы по урегулированию конфликта в секторе Газа.

В свою очередь старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов отметил, что отставка Уиткоффа вне зависимости от причин будет выглядеть странно. Он считает, что со стороны Белого дома было бы ошибкой отказываться от человека с таким опытом перед переговорами с Россией.

Сергей Лавров
Россия
США
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это полная катастрофа»: журналист озвучил ошибку Британии по России
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.