Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу Лавров назвал спецпосланника США Уиткоффа очень разумным человеком

Россия положительно оценила бы применение опыта американского дипломата Стива Уиткоффа для урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что спецпосланник президента США Дональда Трампа является очень разумным человеком.

Министр напомнил о недавнем заявлении главы Белого дома, который публично признал заслуги Уиткоффа в решении ближневосточных проблем. Американский лидер тогда выразил мнение, что дипломату следует направить свои способности на украинское направление.

Мы будем только рады, поскольку это, действительно, очень разумный человек, — сказал Лавров.

Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф может покинуть должность спецпосланника США, чтобы уделить больше времени своему бизнесу. Журналисты отметили, что чиновник испытывает усталость после долгой дипломатической работы по урегулированию конфликта в секторе Газа.

В свою очередь старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов отметил, что отставка Уиткоффа вне зависимости от причин будет выглядеть странно. Он считает, что со стороны Белого дома было бы ошибкой отказываться от человека с таким опытом перед переговорами с Россией.