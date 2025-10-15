«Доказали право существовать»: в Совфеде высказались о «распаде» БРИКС

Страны БРИКС доказали право на хорошее будущее, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа о распаде объединения и подчеркнул, что это перспективная организация государств, которые хотят быть свободными.

Я не согласен со столь категоричными заявлениями президента Соединенных штатов [о распаде]. Я думаю, что у БРИКС хорошее будущее. Это перспективная организация независимых государств, которые хотят быть свободными в своих экономических, политических и социальных изъявлениях, и за последние годы они доказали право на то, чтобы существовать и идти вперед, — высказался Карасин.

Он отметил, что многоцентричный мир развивается по самостоятельным законам. Поэтому, по словам сенатора, давление со стороны американского президента вряд ли подействует на страны БРИКС.

Я думаю, в данном случае такой диктаторский наказ вряд ли подействует на БРИКС. Надеюсь на это. Многоцентричный мир, к сожалению для тех, кто пытается опять вернуть все в моноцентризм, уже развивается по самостоятельным законам и все дальше и дальше уходит от этого единоподобия, хочет развиваться самостоятельно, искать какие-то пути для экономического развития, чувствовать себя вполне свободными в развитии контактов, — заключил Карасин.

Трамп ранее заявил, что страны — участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Какие конкретно страны якобы решили выйти из БРИКС, политик при этом не уточнил.