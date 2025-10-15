Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:47

«Доказали право существовать»: в Совфеде высказались о «распаде» БРИКС

Сенатор Карасин заявил, что страны БРИКС доказали право на хорошее будущее

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Страны БРИКС доказали право на хорошее будущее, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа о распаде объединения и подчеркнул, что это перспективная организация государств, которые хотят быть свободными.

Я не согласен со столь категоричными заявлениями президента Соединенных штатов [о распаде]. Я думаю, что у БРИКС хорошее будущее. Это перспективная организация независимых государств, которые хотят быть свободными в своих экономических, политических и социальных изъявлениях, и за последние годы они доказали право на то, чтобы существовать и идти вперед, — высказался Карасин.

Он отметил, что многоцентричный мир развивается по самостоятельным законам. Поэтому, по словам сенатора, давление со стороны американского президента вряд ли подействует на страны БРИКС.

Я думаю, в данном случае такой диктаторский наказ вряд ли подействует на БРИКС. Надеюсь на это. Многоцентричный мир, к сожалению для тех, кто пытается опять вернуть все в моноцентризм, уже развивается по самостоятельным законам и все дальше и дальше уходит от этого единоподобия, хочет развиваться самостоятельно, искать какие-то пути для экономического развития, чувствовать себя вполне свободными в развитии контактов, — заключил Карасин.

Трамп ранее заявил, что страны — участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Какие конкретно страны якобы решили выйти из БРИКС, политик при этом не уточнил.

БРИКС
Дональд Трамп
сенаторы
политика
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это полная катастрофа»: журналист озвучил ошибку Британии по России
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.