Фаза Луны сегодня, 7 ноября 2025 года. Кормим кошек рыбой, идем к шефу

Луна сегодня в 16:50 по московскому поясному времени перейдет в 18-е сутки. Они будут длиться менее 24 часов и закончатся 8 ноября в 17:46.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна с 5-го числа находится в убывающей фазе — в третьей ее четверти. Управление спутником Земли сегодня по-прежнему в ведении Близнецов.

Общие рекомендации для 18-го лунного дня

Обратите пристальное внимание на все, что окружает вас: каждое событие сегодняшнего дня отражает ваше внутреннее состояние. Если вам сегодня светит солнце и удача сама идет в руки, значит, все прекрасно. Напротив, если в вашем окружении преобладают негативные обстоятельства, это повод переосмыслить восприятие жизни.

Здоровье и красота

Сегодня отличный момент для отказа от вредных привычек, включая переедание. Хирургические операции лучше отложить. Однако различные процедуры по уходу за собой и омоложению принесут свои плоды. Посещение салона красоты окажет положительное влияние на ваше психологическое состояние.

Бизнес и финансы

Наиболее ответственные задачи, такие как сделки и важные переговоры, желательно перенести на другой день. Сегодня самым полезным занятием станет завершение ранее начатых дел и выполнение рутинной работы. Если нет желания заниматься этим, стоит посвятить день отдыху. Руководство сегодня будет склонно выполнять несложные просьбы подчиненных.

Любовь и брак

Сегодня не самый удачный день для заключения брака или романтических встреч. Для зачатия малыша время также не подходящее. Вероятны конфликты с родственниками и друзьями, особенно с теми, кто не связан с вашей профессиональной деятельностью.

Природа

Рыбалка сегодня обещает быть увлекательной, но с элементом неожиданности: вы можете не поймать ничего или, наоборот, заполучить слишком большой улов. В этом случае можно устроить рыбный праздник домашним питомцам, если они приучены к натуральной пище. Садоводы могут планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на ноябрь.

