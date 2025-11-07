Казахстан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям» Axios: Казахстан примкнет к «Авраамовым соглашениям» с Израилем

Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем, пишет издание Axios со ссылкой на официальные лица США. Один из них пояснил, что этот шаг призван активизировать «Авраамовы соглашения» как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром под руководством Вашингтона.

Такое решение, как считают власти США, будет первым этапом на пути к восстановлению позиций еврейского государства в арабском и мусульманском мире. В материале сказано, что присоединение большого числа государств с мусульманским большинством к соглашениям может укрепить международную легитимность Израиля.

Ранее спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в конфликт между Израилем и Ливаном. По его словам, американский лидер Дональд Трамп не собирается вводить войска.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты планируют отправить в Израиль до 200 американских военнослужащих. Таким образом в Вашингтоне собираются поддержать международные силы в секторе Газа. Кроме того, войска должны содействовать обеспечению безопасности и потоку гуманитарной помощи.