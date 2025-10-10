США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе

Соединенные Штаты планируют отправить в Израиль до 200 американских военнослужащих, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По его информации, таким образом в Вашингтоне собираются поддержать международные силы в секторе Газа. Кроме того, войска должны содействовать обеспечению безопасности и потоку гуманитарной помощи.

Американские военные готовят варианты размещения в Израиле до 200 американских военнослужащих для поддержки Международных сил по стабилизации в целях долгосрочного решения проблемы внутренней безопасности в Газе, — говорится в публикации.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман объявил, что заложники-граждане еврейского государства вернутся на родину 13 или 14 октября. Тель-Авив, в свою очередь, освободит 1,7 тыс. задержанных после 7 октября 2023 года палестинцев и 250 осужденных за терроризм.

До этого правительство Израиля одобрило основные положения сделки по освобождению всех заложников ХАМАС из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Вскоре ЦАХАЛ начнет вывод войск из Газы и других городов Палестины.