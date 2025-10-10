Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС Израиль одобрил сделку с ХАМАС по возвращению заложников

Правительство Израиля одобрило основные положения по сделке по освобождению всех заложников ХАМАС из сектора Газа и прекращению огня в анклаве, пишет Al Jazeera со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Вскоре ЦАХАЛ начнет вывод войск из Газы и других городов Палестины на ранее оговоренные позиции.

Израильские военные, в частности, покинут Рафах, Хан-Юнис и северную часть сектора. Кроме того, они подготовятся к встрече похищенных граждан и передачи их Красному Кресту.

Сделку поддержало большинство министров, однако некоторые не согласились с ней, передает телеканал Kan. Его источники рассказали, что министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смутрич голосовали против.

Как сообщил израильский «12-й канал», вывод войск начнется в ближайшие 24 часа. ЦАХАЛ свернет большинство своих позиций и отойдет в другие районы анклава. Однако израильская армия будет контролировать 53% территории сектора.

Ранее сообщалось, что ХАМАС получил официальные заверения от посредников о полном прекращении боевых действий в секторе Газа. Как заявил один из лидеров движения Халиль аль-Хайя, соответствующие гарантии поступили от арабских переговорщиков и администрации США. Ожидается, что официальное вступление перемирия в силу произойдет после одобрения израильским правительством.