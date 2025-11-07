Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 02:45

Раскрыто местонахождение пропавшего бриллианта Габсбургов «Флорентиец»

NYT: бриллиант Габсбургов «Флорентиец» более 50 лет хранился в Канаде

Фото: Yu Yang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бриллиант «Флорентиец», принадлежащий правившей Австрийской империей династии Габсбургов, тайно хранился в Канаде более полувека, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на потомков правителей империи. В материале сказано, что камень, известный с 1657 года, когда он принадлежал дому Медичи, лежал в банковском хранилище, с тех пор, как семья «бежала туда в разгар Второй мировой войны».

Все последующие годы, как пишет NYТ, осведомленные потомки не разглашали информацию о месте нахождения бриллианта с целью его сохранения. Карл фон Габсбург-Лотаринген, внук императора Карла I, признался, что до недавнего времени и сам не знал о существовании камня. Теперь семья приняла решение выставить бриллиант в канадском музее в течение ближайших нескольких лет.

До этого аукционный дом Sotheby's анонсировал торги, на которых впервые будет представлена уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I Бонапарту. Украшение было найдено после битвы при Ватерлоо, и его стоимость составит от $150 до $250 тыс. (от 12,1 до 20,3 млн рублей). Предполагается, что брошь была оставлена Наполеоном во время его отступления после поражения в 1815 году.

Ранее аукционный дом RM Sotheby's объявил о продаже мотоцикла Папы Римского Льва XIV за €156 тыс. (14,7 млн рублей). Уникальный BMW R 18 Transcontinental был изготовлен по специальному заказу. Вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию Missio Austria для помощи детям Мадагаскара.

бриллианты
драгоценности
Канада
Австрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша призвала ЕС к еще трем годам помощи Украине
Международный трейдер отказался от сделки с российским ЛУКОЙЛом
На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод
Названы последствия уменьшения летних каникул для школьников
Канье Уэст поговорил с раввином и извинился за поддержку Гитлера
«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова
Минфин США назвал причину отказа выдать лицензию компании Gunvor
Маску утвердили премию в $1 трлн
Трамп пригрозил России «ядеркой»: что это значит
Появились новые подробности саммита Трампа и Путина
Раскрыто местонахождение пропавшего бриллианта Габсбургов «Флорентиец»
Выход шестой части GTA снова перенесли
Болеющего раком спортсмена пытались вылечить от свинки
Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации
Трамп рассказал, когда посетит Индию
Отель или квартира? Раскрыты секреты правильного выбора жилья для отдыха
Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России
Один аэропорт прекратил работу из-за дронов
Названа причина возможной катастрофы для экономики США
Фаза Луны сегодня, 7 ноября 2025 года. Кормим кошек рыбой, идем к шефу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.