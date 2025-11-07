Раскрыто местонахождение пропавшего бриллианта Габсбургов «Флорентиец»

Бриллиант «Флорентиец», принадлежащий правившей Австрийской империей династии Габсбургов, тайно хранился в Канаде более полувека, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на потомков правителей империи. В материале сказано, что камень, известный с 1657 года, когда он принадлежал дому Медичи, лежал в банковском хранилище, с тех пор, как семья «бежала туда в разгар Второй мировой войны».

Все последующие годы, как пишет NYТ, осведомленные потомки не разглашали информацию о месте нахождения бриллианта с целью его сохранения. Карл фон Габсбург-Лотаринген, внук императора Карла I, признался, что до недавнего времени и сам не знал о существовании камня. Теперь семья приняла решение выставить бриллиант в канадском музее в течение ближайших нескольких лет.

До этого аукционный дом Sotheby's анонсировал торги, на которых впервые будет представлена уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I Бонапарту. Украшение было найдено после битвы при Ватерлоо, и его стоимость составит от $150 до $250 тыс. (от 12,1 до 20,3 млн рублей). Предполагается, что брошь была оставлена Наполеоном во время его отступления после поражения в 1815 году.

Ранее аукционный дом RM Sotheby's объявил о продаже мотоцикла Папы Римского Льва XIV за €156 тыс. (14,7 млн рублей). Уникальный BMW R 18 Transcontinental был изготовлен по специальному заказу. Вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию Missio Austria для помощи детям Мадагаскара.