Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания вносит ощутимый вклад по части воссоединения детей с семьями в контексте конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит газета «Коммерсант», она серьезно продвинулась в понимании проблемы с тех пор, как российский лидер получил письмо первой леди США от хозяина Белого дома.

Если говорить о родственниках, то очень полезную роль играет супруга Президента США М. Трамп, в частности, в вопросах возвращения детей в семьи, — сказал дипломат.

Лавров констатировал, что Трамп и его команда буквально «вгрызлись в понимание первопричин всего конфликта». Тем временем Мелания уделила все свое внимание проблемам детей.

Ведь степень вранья вокруг этого вопроса зашкаливает, — добавил российский министр.

Ранее Мелания помогла российской девочке вернуться с Украины домой. Специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил супругу Трампа за это.