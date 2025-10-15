Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:36

Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области

Басманный суд арестовал бывшего зампрокурора Белгородской области Смирнова

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости. Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено в полном объеме.

Суд постановил: ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова удовлетворить, — говорится в сообщении.

Ранее Смирнова задержали по подозрению во взяточничестве. Назначение на данный пост он получил в конце сентября. Задержание прошло в Белгороде. В операции участвовали работники ФСБ и центрального аппарата Следственного комитета России.

Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге руководителя Центра управления регионом Елену Никитину. После задержания ее перевезли в Москву.

Также депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу предъявили обвинение в хищениях у Городского агентства по телевидению и радиовещанию. По информации источника, следственные органы просят ввести для народного избранника ограничительные меры.

Белгородская область
прокуроры
аресты
суды
