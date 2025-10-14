Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 16:11

Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку

Baza: в Белгороде задержали зампрокурора Дмитрия Смирнова за взятку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова задержали по подозрению в получении взятки, передает Telegram-канал Baza. Он вступил в эту должность в конце сентября.

По информации канала, Смирнова задержали в Белгороде. Операция была проведена сотрудниками ФСБ совместно с сотрудниками центрального аппарата СК РФ.

До сентября 2025 года Дмитрий Смирнов работал городским прокурором во Всеволожске, Ленинградская область. Он занимал эту должность в течение трех лет.

Ранее прокуратура Омской области потребовала 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей для бывшего замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычева. Его обвиняют в получении взятки в 1,9 млн рублей, что привело к срыву сроков сдачи школ и детских садов.

До этого верховный народный суд Китая приговорил бывшего заместителя секретаря парткома Внутренней Монголии Ван Бо к смертной казни с отсрочкой на два года, пожизненному лишению политических прав и полной конфискации имущества за получение взяток на 449 млн юаней (более 5 млрд рублей). Приговор может быть смягчен до пожизненного заключения из-за признания вины, раскаяния и сотрудничества с следствием.

