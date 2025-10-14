Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку Baza: в Белгороде задержали зампрокурора Дмитрия Смирнова за взятку

Заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова задержали по подозрению в получении взятки, передает Telegram-канал Baza. Он вступил в эту должность в конце сентября.

По информации канала, Смирнова задержали в Белгороде. Операция была проведена сотрудниками ФСБ совместно с сотрудниками центрального аппарата СК РФ.

До сентября 2025 года Дмитрий Смирнов работал городским прокурором во Всеволожске, Ленинградская область. Он занимал эту должность в течение трех лет.

