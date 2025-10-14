Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:39

В Китае приговорили к смертной казни экс-чиновника за взятки на $63 млн

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Верховный народный суд Китая вынес смертный приговор бывшему заместителю секретаря парткома Внутренней Монголии Ван Бо, сообщает Центральное телевидение Китая. Чиновник признан виновным в получении взяток на сумму 449 млн юаней ($63 млн, более 5 млрд рублей по текущему курсу).

Ван Бо был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества, — говорится в сообщении.

Приговор может быть заменен на пожизненное заключение. Суд учел, что подсудимый признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Это стало основанием для отсрочки исполнения смертного приговора.

Ранее стало известно, что молодой россиянин по имени Дмитрий был арестован на Пхукете в Таиланде. Предполагается, что он торговал наркотиками, состоя в банде с двумя жителями острова. По данным источника, теперь 20-летнему мужчине грозит смертная казнь. Россиянина арестовали в ходе рейда в одной из квартир кондоминиума неподалеку от Central Phuket. Вместе с Дмитрием сотрудники полиции поймали 23-летнего Сиравита и 24-летнего Тханакрита, они сдались без сопротивления.

