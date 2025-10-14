В Китае приговорили к смертной казни экс-чиновника за взятки на $63 млн

Верховный народный суд Китая вынес смертный приговор бывшему заместителю секретаря парткома Внутренней Монголии Ван Бо, сообщает Центральное телевидение Китая. Чиновник признан виновным в получении взяток на сумму 449 млн юаней ($63 млн, более 5 млрд рублей по текущему курсу).

Ван Бо был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества, — говорится в сообщении.

Приговор может быть заменен на пожизненное заключение. Суд учел, что подсудимый признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Это стало основанием для отсрочки исполнения смертного приговора.

