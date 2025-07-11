Угроза смертной казни нависла над молодым россиянином в Таиланде SHOT: арестованному в Таиланде россиянину грозит смертная казнь за наркоторговлю

Молодой россиянин по имени Дмитрий был арестован на Пхукете в Таиланде, сообщает Telegram-канал SHOT. Предполагается, что он торговал наркотиками, состоя в банде с двумя жителями острова. По данным источника, теперь 20-летнему мужчине грозит смертная казнь.

Уточняется, что россиянина арестовали в ходе рейда в одной из квартир кондоминиума неподалеку от Central Phuket. Вместе с Дмитрием сотрудники полиции поймали 23-летнего Сиравита и 24-летнего Тханакрита, они сдались без сопротивления.

По данным канала, во время обысков у троих изъяли большое количество наркотиков растительного и синтетического происхождения. Анализы также показали наличие веществ в организмах арестованных. По законам Таиланда Дмитрию грозит крупный штраф и до 15 лет за решеткой.

Ранее в Таиланде полиция начала розыск трех русскоговорящих мужчин, подозреваемых в краже двух килограммов наркотиков на 383 тысяч рублей. По словам местных жителей, товар заказали трое мужчин, представившиеся россиянами.