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10 июля 2025 в 09:42

Трое россиян в Таиланде украли наркотики почти на 400 тысяч рублей

Полиция Таиланда ищет трех россиян за кражу наркотиков почти на 400 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В провинции Чонбури Таиланда полиция начала розыск трех русскоговорящих мужчин, подозреваемых в краже 2 кг наркотиков стоимостью около 383 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в магазине по продаже марихуаны в районе Банг-Ламунг.

По словам местных жителей, трое мужчин, представившихся россиянами, заказали товар на сумму 160 тысяч бат. Пока продавец готовил документы, подозреваемые схватили марихуану и покинули магазин. Очевидцы утверждают, что мужчины скрылись на синем автомобиле марки Ford.

Продавец рассказал, что грабители провели в магазине более получаса и общались на русском языке. Правоохранительные органы Таиланда активно ведут поиск подозреваемых.

Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали участников четырех преступных группировок, которые распространяли запрещенные вещества. Правоохранители изъяли у них девять килограммов синтетических наркотиков.

В конце июня Военно-морские силы Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тонны кокаина. Также были задержаны трое иностранных граждан.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Таиланд
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кражи
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