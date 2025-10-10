Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:50

Петербургский депутат оказался под следствием из-за хищений

Депутату Малькевичу предъявлено обвинение по делу о крупных хищениях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу предъявлено обвинение по делу о хищениях у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, сообщает ТАСС. По данным источника, следствие ходатайствует о запрете определенных действий для парламентария.

Ранее Краснодарский краевой суд оставил под стражей дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Сусану Коблеву, обвиняемую в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. В апелляционной жалобе защиты о смягчении меры пресечения и замене ареста на домашний арест было отказано.

До этого депутату Народного совета ДНР Татьяне Бондаренко предъявили обвинение в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности. По данным следствия, она участвовала в схеме обналичивания денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, получая за это комиссию в 14–15%.

В то же время в Москве была задержана 27-летняя гражданка Узбекистана Шерьехон Османова, подозреваемая в мошенничестве на сумму свыше 200 млн рублей. Она использовала поддельную фамилию Шойгу, создавая видимость родства с экс-министром обороны Сергеем Шойгу. Девушке удалось убедить около 100 человек вложить средства в несуществующую биржу с якобы высокими доходами.

депутаты
обвинения
хищения
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.