Петербургский депутат оказался под следствием из-за хищений

Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу предъявлено обвинение по делу о хищениях у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, сообщает ТАСС. По данным источника, следствие ходатайствует о запрете определенных действий для парламентария.

Ранее Краснодарский краевой суд оставил под стражей дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Сусану Коблеву, обвиняемую в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. В апелляционной жалобе защиты о смягчении меры пресечения и замене ареста на домашний арест было отказано.

До этого депутату Народного совета ДНР Татьяне Бондаренко предъявили обвинение в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности. По данным следствия, она участвовала в схеме обналичивания денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, получая за это комиссию в 14–15%.

В то же время в Москве была задержана 27-летняя гражданка Узбекистана Шерьехон Османова, подозреваемая в мошенничестве на сумму свыше 200 млн рублей. Она использовала поддельную фамилию Шойгу, создавая видимость родства с экс-министром обороны Сергеем Шойгу. Девушке удалось убедить около 100 человек вложить средства в несуществующую биржу с якобы высокими доходами.