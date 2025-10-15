Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов» Лавров заявил, что Стубб вышел в первые ряды русофобов

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» назвал президента Финляндии Александра Стубба «русофобом из первых рядов». Так дипломат прокомментировал позицию европейских лидеров по гарантиям безопасности для Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб, наш финский сосед, вышедший сейчас в первые ряды русофобов, комментируя печально известный процесс согласования гарантий безопасности Украины, прямо заявил, что никаких интересов России в этих гарантиях безопасности не будет учтено, — сказал Лавров.

Министр также заявил, что западные страны отошли от принципа неделимости безопасности, который был совместно принят 26 лет назад и подтвержден 15 лет назад. По его словам, западные партнеры теперь открыто заявляют, что российские требования о реализации этого принципа вокруг Киева означают нежелание Москвы слушать сторонников прекращения конфликта. Лавров подчеркнул, что Запад демонстрирует множество подобных примеров отказа от ранее принятых обязательств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Стубб не имеет права на «очередную фальсификацию здравого смысла». Так дипломат отреагировала на выпады финского лидера в адрес России.