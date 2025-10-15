Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:31

Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить их у себя на даче

В Братске 70-летний пенсионер украл из парка качели и привез их к себе на дачу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правоохранители задержали в Братске 70-летнего пенсионера, который украл из сквера качели, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Заявление в полицию написал сотрудник одного из бюджетных учреждений, который рассказал о случившемся. Ущерб от действий мужчины превысил 40 тыс. рублей.

Полицейские по горячим следам задержали похитителя качелей. Инцидент произошел в парковой зоне 3-го микрорайона центральной части города, — говорится в сообщении.

Пожилой мужчина объяснил, что конструкцию хотел установить у себя на даче, а для ее перевозки даже нанял транспортную компанию. Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области злоумышленник похитил свыше 1,6 млн рублей из частного дома. Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Агат». Хозяин обнаружил пропажу денег в российской и иностранной валюте после возвращения и обратился в полицию.

До этого в Москве полицейские задержали подозреваемого в угоне такси. По предварительной информации, он угрожал водителю ножом. Когда таксист припарковал машину и вышел из нее, злоумышленник сам занял водительское сиденье и скрылся.

