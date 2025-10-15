В Госдуме раскрыли нюанс выплаты пенсий Депутат Гаврилов: суммы от 450 тысяч рублей нельзя снять с пенсионного счета

Россияне, накопившие на пенсионном счете больше 450 тысяч рублей, фактически теряют право на получение всей суммы сразу, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, переданным LIFE.ru, это недоработка пенсионной системы.

В СФР объясняют, что при сумме накоплений свыше примерно 450 тысяч рублей единовременную выплату не назначают. <…> Исключений закон не предусматривает, даже если деньги срочно нужны, — это фактически недоработка системы, — заявил парламентарий.

Система устроена так, что формально деньги принадлежат человеку, но фактически распоряжаться ими невозможно. Например, при накоплениях в 450 тысяч рублей застрахованный будет получать примерно 1666 рублей в месяц. Таким образом, человек в итоге получит ту же сумму, но не сразу, а постепенно, в виде ежемесячных выплат.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что российские пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту. По его словам, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет.