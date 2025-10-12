Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 04:05

В Госдуме рассказали, будет ли полный перевод пенсий в цифровой рубль

Госдума: полного перевода пенсий в цифровой рубль не будет

Цифровой рубль Цифровой рубль Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет.

Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти, — сказал Нилов.

Он указал, что пока все выплаты в цифровых рублях идут «в рамках каких-то экспериментальных процессов». Никак глобальных перемен в этой сфере не предвидится, а все, что будут — исключительно по желанию гражданина.

Ранее заместитель генерального директора Делового центра экономического развития СНГ Александр Гриф заявил, что с 2026 года у граждан также появится возможность получать заработную плату в цифровых рублях. При этом эксперт подчеркнул, что никакого принуждения к этому не будет. Форма выплаты останется на выбор: наличные средства, перевод на банковский счет или цифровые рубли.

До этого аналитик Игорь Расторгуев сообщил, что выплаты зарплат цифровыми рублями в первую очередь коснутся работников бюджетной сферы. В эту категорию входят сотрудники федеральных и региональных ведомств, государственных компаний, а также учителя и врачи. Расторгуев отметил, что апробация новых финансовых инструментов традиционно начинается с этой группы.

