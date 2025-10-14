На севере Иркутской области возник дефицит бензина

В Киренске наблюдается дефицит бензина, что вызывает недовольство местных жителей, передает Telegram-канал Babr Mash. По их словам, топливо отсутствует с прошлой недели.

По информации канала, в городе функционируют семь автозаправочных станций, однако на данный момент только две из них продолжают продажу топлива. Водители указывают на существенное уменьшение количества отпускаемого топлива. Если ранее можно было заправить до 25 литров на человека, то сейчас и такая возможность отсутствует.

Как утверждают местные жители, полные баки топлива получают исключительно машины экстренных служб. Утром у бензоколонок собираются очереди, и нет уверенности, что бензина хватит всем.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил ввести потолок цен на топливо на автозаправках в России. С такой инициативой он обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Механизм контроля предлагается рассчитывать с помощью ценового индекса, чтобы цена на топливо не превышала среднюю по региону с учетом инфляции.