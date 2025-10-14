Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 07:43

В России могут ввести потолок цен на бензин

Президент НАС Шапарин призвал ввести на АЗС потолок цен на бензин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России следует ввести потолок цен на автомобильных заправочных станциях, такое мнение высказал президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он обратился с предложением к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому, передают «Известия».

В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля, — убежден Шапарин.

Он уточнил, что данный механизм должен рассчитываться при помощи ценового индекса. По словам Шапарина, цена на топливо должна быть не выше средней по региону в соответствующий день 2024 года с учетом уровня инфляции.

Ранее глава Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в регионе «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких обратил внимание, что в Новосибирской области независимые АЗС перестали продавать бензин АИ-92 и АИ-95 на фоне отсутствия запасов. По его словам, ожидаются новые поставки из других регионов, однако цены не будут выше обычных.

