13 октября 2025 в 18:36

«Хранилища пустые»: в российском регионе забили тревогу из-за топлива

Эксперт Лацких: в Новосибирской области началась торговля топлива с колес

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Новосибирской области независимые АЗС перестали продавать бензин АИ-92 и АИ-95 на фоне отсутствия запасов, сообщил глава Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в регионе «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких. По его словам, которые приводит Сиб.фм, ожидаются новые поставки из других регионов, однако цены не будут выше обычных.

Дизельное топливо есть, но это уже остатки: хранилища практически пустые. Фактически идет торговля с колес: поставляемое топливо не идет на нефтебазы, а сразу развозится по АЗС для реализации, — отметил он.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка скоро будут преодолены. По его словам, это произойдет в ближайшем будущем.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива. Ранее он утверждал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен.

