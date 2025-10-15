Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 20:01

Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины

Хегсет заявил о готовности США ввести новые меры против России из-за Украины

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Соединенные Штаты и страны-союзники готовы ввести новые ограничительные меры против России при отсутствии прогресса в урегулировании украинского кризиса, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Выступая в Брюсселе после заседания Североатлантического совета, глава Пентагона высказался о возложении «дополнительных издержек» на Москву в случае продолжения военных действий, передает Bloomberg.

Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию, — говорится в заявлении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп стремится сместить с поста президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, американский лидер планирует способствовать приходу к власти более уступчивой фигуры для упрощения диалога с Россией.

Кроме того, Трамп выразил недовольство медленными темпами разрешения украинского кризиса. При этом американский лидер отметил, что сохраняет позитивные взаимоотношения с главой России Владимиром Путиным.

