Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 20:25

Россия предупредила об угрозе энергорынкам из-за британских санкций

Посольство России: санкции Великобритании угрожают мировым энергорынкам

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Ограничительные меры Великобритании в отношении компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ могут обернуться дестабилизацией международных энергетических рынков, сообщили в посольстве РФ. В дипмиссии предупредили Лондон об «эффекте бумеранга», передает ТАСС.

Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков и в конечном счете бьют по потребителям по всему миру, в том числе рядовым британцам и местному бизнесу, на плечи которых ложатся дополнительные издержки, — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии также назвали бессмысленными и бесперспективными попытки Лондона угрожать Москве. Россия продолжит защищать национальные интересы и обеспечивать свое экономическое развитие, добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также против российской национальной системы платежных карт. Кроме того, Лондон ввел ограничительные меры против 51 судна, которые якобы связаны с Россией. Помимо всего прочего, санкциям подверглись Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк, Солид-банк и «дочка» China Merchants Bank Clean Vision.

посольство РФ
Великобритания
Роснефть
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на 16-19 октября
Минсельхоз подтвердил благоприятный прогноз по урожаю зерновых в России
В России добавили ответственности иноагентам за проступки
Лавров предупредил о попытках превратить украинский кризис в «войну Трампа»
В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с одного вида карт
В России запланировали масштабное обновление энергомощности
В ХАМАС назвали точное время новой передачи тел заложников
В НАТО сделали заявление о поддержке Украины
Внук Калашников получи 14 лет «строгача» за убийство по пьяни
Цивилев раскрыл, готова ли энергосистема России к суровым холодам
Уиткофф развеял слухи о скорой отставке
Маньяк под диваном, копье в голове и чай-убийца: главные ЧП дня
Рекордное повышение МРОТ в 2026 году: как вырастут зарплаты и пособия
«С Богом!»: Путин открыл новые дорожные объекты в трех регионах России
Похитила мафия или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
«Своевременно и складно»: Путин о топливе в отопительный сезон
Путин пообещал раскрыть секреты одного политика по подготовке к отопсезону
Перспектива возвращения обязательного призыва в Германии уже решена
Россия рекордными темпами строит новые автомобильные трассы
Отец забыл сына на воронежской трассе и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.