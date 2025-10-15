Россия предупредила об угрозе энергорынкам из-за британских санкций

Ограничительные меры Великобритании в отношении компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ могут обернуться дестабилизацией международных энергетических рынков, сообщили в посольстве РФ. В дипмиссии предупредили Лондон об «эффекте бумеранга», передает ТАСС.

Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков и в конечном счете бьют по потребителям по всему миру, в том числе рядовым британцам и местному бизнесу, на плечи которых ложатся дополнительные издержки, — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии также назвали бессмысленными и бесперспективными попытки Лондона угрожать Москве. Россия продолжит защищать национальные интересы и обеспечивать свое экономическое развитие, добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также против российской национальной системы платежных карт. Кроме того, Лондон ввел ограничительные меры против 51 судна, которые якобы связаны с Россией. Помимо всего прочего, санкциям подверглись Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк, Солид-банк и «дочка» China Merchants Bank Clean Vision.