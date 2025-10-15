«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки

Блогерша и участница реалити-шоу Мария Погребняк в Telegram-канале рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, вызванных, по ее словам, неправильно назначенным препаратом для очищения организма. Она опубликовала фотографию, демонстрирующую сильную худобу, и объяснила, что столкнулась с обезвоживанием и истощением.

У меня не просто очищение, у меня обезвоживание. Для меня это доза была слоновьей. У меня и так худые ноги, они просто исчезли, у меня торчат ребра, глаза впали, я ходячий скелет. Отвратительный вид. Мне хочется лечь и не вставать, — отметила Погребняк.

По словам блогерши, она потеряла так много сил, что ей трудно даже стоять. Ухудшение здоровья совпало с болезнью ее маленького сына Владимира, у которого диагностировали коронавирус. Погребняк считает, что врач не учел индивидуальные особенности ее организма и назначил чрезмерную дозировку препарата.

Ранее Погребняк продемонстрировала кардинальную смену образа, отказавшись от наращенных волос после 20 лет их использования. Также она показала свой новый имидж с натуральными волосами, окрашенными в светлый оттенок.