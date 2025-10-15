Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 19:39

Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации

Аналитик Рожин: укрепления ВСУ могут создать сложности при взятии Славянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

При взятии Славянско-Краматорской агломерации российские войска могут столкнуться с проблемами в виде укреплений ВСУ и плотной индустриальной застройки, сказал NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. По его словам, неровный рельеф местности в этом районе также дает украинской армии больше возможностей для обороны.

В Славянско-Краматорской агломерации есть достаточно подготовленная полевая фортификация ВСУ. Кроме того, там много индустриальной застройки, которую трудно штурмовать. Помимо этого, неровный рельеф местности благоприятствует обороне, — сказал Рожин.

Он также отметил: если бои за агломерацию развернутся зимой, то опасность будут представлять и дроны украинской армии.

Из-за отсутствия зелени, в которой можно укрыться от БПЛА, действия дронов станут серьезным тормозящим фактором для ВС РФ. Это будет довольно непростая операция. Хотя в агломерацию наши войска уже практически зашли, но до Славянска остается еще долгий путь, — отметил Рожин.

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись к восточным окраинам Константиновки в Донецкой Народной Республике, где продолжаются ожесточенные бои. По данным военкоров, подразделения ВСУ там оказывают упорное сопротивление. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

