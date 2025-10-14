Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 октября 2025 в 07:07

Байден внезапно похвалил Трампа и его команду

Байден похвалил Трампа за прекращение огня в секторе Газа

Джо Байден Джо Байден Фото: Yuri Gripas/СNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Путь к прекращению огня в секторе Газа был непростым, заявил в соцсети X 46-й президент США Джо Байден и признался, что высоко ценит работу американского лидера Дональда Трампа и его команды. Также он отметил освобождение последних 20 заложников. По словам Байдена, Ближний Восток идет к миру, который, как он надеется, станет крепким.

До этого американский лидер счел сомнительным то, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста он честно признался, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание глава Соединенных Штатов, при этом он уже улучшил жизнь многим людям.

Также политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине в обмен на доказательства коррупционных действий, связанных с Байденом. По словам эксперта, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.

Ранее в Сети появились рассекреченные документы американской разведки, согласно которым Байден в 2015 году просил ЦРУ не распространять один разведывательный доклад. В нем содержались оценки украинских чиновников, его поездки в Киев и возможных «коррупционных связей» его родственников.

Джо Байден
Дональд Трамп
Ближний Восток
США
