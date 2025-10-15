Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:13

Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию

Политолог Дудаков: Трамп не сможет заставить Китай оказать давление на Россию

Дональд Трамп, Си Цзиньпин Дональд Трамп, Си Цзиньпин Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не в состоянии принудить Китай оказать давление на Россию, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома не сможет реализовать свой план из-за натянутых отношений с китайской стороной.

Разговоры о том, что Трамп якобы убедит Китай оказать давление на Россию, действительно обсуждались. Эта тема поднималась на рубеже 2024–2025 годов, когда казалось, что президент США сможет быстро заключить торговую сделку с Китаем и потом через него будет давить на Россию. Однако мы видим, что на текущий момент никаких шансов на реализацию этой сделки не предвидится. Отношения с Китаем у Трампа сейчас гораздо хуже, чем с Россией. У них идет полномасштабная торговая война, — отметил Дудаков.

Он подчеркнул, что Китай ясно заявил о своей приверженности российской нефти, газу и сотрудничеству. Таким образом, по словам политолога, все предположения о напряженности в российско-китайских отношениях остались в прошлом, а у Трампа сейчас нет возможности реализовать свой план.

Ранее немецкий журналист Томас Фасбендер заявил, что Трамп может попытаться наладить диалог с Китаем. По его мнению, таким образом президент США сможет оказать давление на Россию, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине.

США
Китай
Россия
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.