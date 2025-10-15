Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию Политолог Дудаков: Трамп не сможет заставить Китай оказать давление на Россию

Президент США Дональд Трамп не в состоянии принудить Китай оказать давление на Россию, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома не сможет реализовать свой план из-за натянутых отношений с китайской стороной.

Разговоры о том, что Трамп якобы убедит Китай оказать давление на Россию, действительно обсуждались. Эта тема поднималась на рубеже 2024–2025 годов, когда казалось, что президент США сможет быстро заключить торговую сделку с Китаем и потом через него будет давить на Россию. Однако мы видим, что на текущий момент никаких шансов на реализацию этой сделки не предвидится. Отношения с Китаем у Трампа сейчас гораздо хуже, чем с Россией. У них идет полномасштабная торговая война, — отметил Дудаков.

Он подчеркнул, что Китай ясно заявил о своей приверженности российской нефти, газу и сотрудничеству. Таким образом, по словам политолога, все предположения о напряженности в российско-китайских отношениях остались в прошлом, а у Трампа сейчас нет возможности реализовать свой план.

Ранее немецкий журналист Томас Фасбендер заявил, что Трамп может попытаться наладить диалог с Китаем. По его мнению, таким образом президент США сможет оказать давление на Россию, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине.