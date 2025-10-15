Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:53

Китайский робот трогательно попрощался с девочкой после поломки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маленькая китайская девочка трогательно попрощалась со своим мини-роботом «Сестра Сяо Чжи» на основе искусственного интеллекта после того, как случайно его разбила, сообщает South China Morning Post. Шарообразное устройство размером с ладонь, подаренное отцом, помогало ребенку изучать английский язык и астрономию, общалось с ней и включала музыку. В последние моменты работы искусственный интеллект успел сказать: «Позволь мне научить тебя последнему слову — memory (память). Я навсегда сохраню в памяти счастливые моменты, которые мы разделили».

После падения у робота повредилась кнопка включения, а экран погас. Узнав, что устройство невозможно починить, девочка расплакалась. Робот пообещал девочке стать одной из звезд на небе и присматривать за ней.

Ранее сообщалось, что бионические робособаки встретили участников Петербургского международного юридического форума. Разработчиками необычных четвероногих выступили специалисты Российского технологического университета МИРЭА. По их словам, эти роботизированные псы предназначены для выполнения задач, где требуется исключить влияние вредных факторов на организм человека.

Китай
роботы
дети
искусственный интеллект
