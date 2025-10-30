Робот София начнет работать в подмосковном правительстве

В подмосковном Министерстве инвестиций, промышленности и науки начнет работать робот-помощник София, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Впервые эту модель показали в рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году.

Робот-помощник София была представлена публике на ПМЭФ-2025. А сегодня мы рады приветствовать ее в рядах наших сотрудников. София займется помощью предпринимателям региона в режиме онлайн. Таким образом мы хотим повысить качество работы с инвесторами и улучшить взаимодействие с предпринимателями, — отметила зампред Зиновьева.

Она напомнила, что при создании ИИ-консультанта проводился опрос среди предпринимателей и учитывались их пожелания. В обязанности Софии входит помогать специалистам узнавать о мерах поддержки, работающих в регионе, а также выбирать участок или помещение для бизнеса. Кроме того, функционал Софии позволяет подать заявку на получение консультации.

Зампред отметила, что до конца года ИИ-консультант будет работать в тестовом режиме. Это позволит накопить опыт на реальных кейсах и повысить точность подбора рекомендаций для пользователей.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить 95% работников в России с низкой трудовой квалификацией. По его словам, это достаточно выгодно для экономики страны.