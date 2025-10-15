Певицу Аллу Пугачеву нельзя лишить ее пенсии в 105 тыс. рублей, так как Россия является правовым государством, сказал NEWS.ru лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. По его словам, в противном случае Россия бы превратилась в «банановую республику».

Мы живем в правовом государстве, и сегодня лишать человека пенсии вне правового поля несправедливо, потому что тогда мы превратимся в банановую республику, — сказал Кормухин.

Лидер «Сорока сороков» добавил, что, кроме Пугачевой, наверняка есть другие уехавшие артисты, в том числе иноагенты, которые также получают большую пенсию, имеют хорошие надбавки.

А если копнуть, то выяснится, что у многих, кто выехал из России и поливает грязью, то же самое. По поводу Ахеджаковой вы не хотите узнать, что она делает и сколько получает? — сказал Кормухин.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился тем, что Пугачева каждый месяц от государства получает более 105 тыс. рублей, в то время как другие пенсионеры еле сводят концы с концами. Он назвал это вопросом справедливости и целевого расходования государственных средств.