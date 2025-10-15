Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:59

Сотрудник Минэнерго США загрузил коллекцию порно на рабочий компьютер

Сотрудник Минэнерго США 30 лет собирал порнокартинки и загрузил их на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник Минэнерго США в течение 30 лет собирал порнокартинки и случайно загрузил всю коллекцию на ведомственный компьютер, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, мужчина хранил изображения для учебных данных ИИ. Во время депрессии он начал генерировать картинки, чтобы справиться с расстройством.

Во время депрессивного эпизода он чувствовал себя «чрезвычайно изолированным и одиноким» и начал «играть» с инструментами, которые генерировали изображения, в том числе порнографию, чтобы справиться с расстройством, — уточняется в материалах дела.

Инцидент произошел, когда мужчина хотел сделать резервную копию файлов коллекции. Однако что-то пошло не так, и порнокартинки перешли в базу данных правительственного компьютера. Коллеги заметили это лишь спустя полгода. Работника лишили доступа к секретным данным, и ему пришлось подать апелляцию.

Мужчина сообщил следователям, что начальник «слишком много шпионил за ним». Допрос по поводу порнографии он сравнил с испанской инквизицией. Суд отказал ему в возвращении доступа.

Ранее бывшая звезда кино для взрослых Sky Bri вернулась в индустрию и на сайт OnlyFans из-за измены своего парня. Девушка отказалась от карьеры, пока ее молодой человек публично флиртовал с другими.

