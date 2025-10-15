Россия может скоро заключить безвиз еще с одной страной Саудовская Аравия рассчитывает на заключение безвиза с Россией в скором времени

Саудовская Аравия рассчитывает в ближайшее время завершить работу над соглашением о безвизовом режиме с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел королевства Абдуррахман ар-Расси в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Соответствующие договоренности могут быть подписаны во время предстоящего визита высокопоставленной саудовской делегации, передает ТАСС.

У нас есть некоторые предложения, особенно по безвизовому въезду в Россию. Я думаю, что в скором времени мы этот вопрос решим <…> Мы хотим, чтобы соглашение по безвизовому режиму было подписано во время визита председателя Консультативного совета Саудовской Аравии [Абдаллы Мухаммеда Ибрагима аш-Шейха], — сказал ар-Расси.

