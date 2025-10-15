Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:29

Россия может скоро заключить безвиз еще с одной страной

Саудовская Аравия рассчитывает на заключение безвиза с Россией в скором времени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Саудовская Аравия рассчитывает в ближайшее время завершить работу над соглашением о безвизовом режиме с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел королевства Абдуррахман ар-Расси в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Соответствующие договоренности могут быть подписаны во время предстоящего визита высокопоставленной саудовской делегации, передает ТАСС.

У нас есть некоторые предложения, особенно по безвизовому въезду в Россию. Я думаю, что в скором времени мы этот вопрос решим <…> Мы хотим, чтобы соглашение по безвизовому режиму было подписано во время визита председателя Консультативного совета Саудовской Аравии [Абдаллы Мухаммеда Ибрагима аш-Шейха], — сказал ар-Расси.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на перелеты в Китай в первый месяц после отмены виз увеличился на 60% по сравнению с сентябрем — октябрем 2024 года. При этом средняя цена на билеты туда-обратно составила 75,4 тыс. рублей. Среди разных возрастных поколений россиян наиболее высокий спрос у зумеров (84%).

