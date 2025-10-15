Наступление ВС РФ на Днепр и Запорожье 15 октября: прогнозы, сводка сегодня

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Днепропетровской области Украины и в Запорожской области РФ. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 15 октября 2025 года, что сейчас происходит у Днепра, Запорожья, Орехово, Работино.

Бои и события у Днепра и Запорожья в среду, 15 октября: обстановка на фронте

«Южно-Днепропетровское направление. Полностью освобожден населенный пункт Алексеевка (Днепропетровская область). После зачистки населенного пункта подразделения ВС РФ начали развертывание оборонительных порядков и инженерное укрепление на подступах, обеспечивая возможность дальнейшего продвижения вглубь украинских позиций. Российские подразделения продвинулись до одного километра по трассе от Алексеевки в направлении Тихого. Наступление велось под прикрытием артиллерии и авиации, что позволило вытеснить противника из лесопосадок вдоль дороги и закрепиться на новых рубежах», — пишет «Донбасский партизан».

По словам авторов канала, российские войска продвинулись севернее Вербового, усилив давление на оборонительные порядки ВСУ.

«Линия фронта постепенно смещается, противник теряет возможность удерживать прежние опорные позиции. Александровка и Покровское — логистическая изоляция. После уничтожения моста через реку Волчью, соединявшего Покровское с Александровкой, снабжение украинской группировки осложнилось. Удар ФАБ фактически перерезал одну из важнейших артерий, что делает удержание позиций все более уязвимым. Российские силы ведут разведку и корректируют огонь по маршрутам подвоза резервов, подготавливая почву для дальнейшего продвижения», — добавил «Донбасский партизан».

«Военная хроника» оценила вероятность захода ВС РФ на всю Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области и освобождение административных центров (Херсон, Днепропетровск, Запорожье).

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Прогнозы теряют адекватность: протяженность маршрутов, плотность населения и сложность проведения таких операций как таковых увеличивают потребность в силах и материально-технической базе в разы. Для выполнения такой задачи, вероятно, потребуется нарастить уже развернутую группировку в зоне СВО не просто вдвое или втрое — ее численность придется увеличить примерно в 3–5 раз по сравнению с текущими 700 тыс., причем более вероятен рост ближе к пятикратному. На сроки также влияют другие факторы: продолжение или сворачивание западной помощи, масштабы мобилизации на Украине и решение о применении нестандартных средств поражения со стороны РФ, включая тактическое ядерное оружие, которое радикально меняет матрицу принятия решений и меняет горизонт планирования», — добавили авторы канала.

«Военкоры Русской Весны» передают, что российский десант штурмует юг Степногорска и взял большую часть Приморского, наступая на Запорожском фронте.

«На левом фланге Запорожского направления российские войска продолжают наступление. Наши десантники после взятия Плавней контролируют около 2/3 Приморского, расположенного вдоль берега Каховского водохранилища. ВСУ время от времени пытаются контратаковать с северо-запада. Также подразделения ВДВ продолжают активные пехотные атаки в Степногорске: десантники занимают южную и юго-восточную часть городка, взяв часть многоэтажек, используя их как плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь. Бои за каждый дом продолжаются. Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы для контратак в Приморском и Степногорске, пытаясь приостановить продвижение российских войск», — добавили авторы канала.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

