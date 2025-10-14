Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:05

В Кремле ответили на вопрос о контактах с Турцией по теме Украины

Песков: Россия не контактировала с Турцией по теме украинского конфликта

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия не контактировала с Турцией по теме разрешения украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в случае необходимости телефонный разговор президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может быть быстро организован.

Нет, пока не было, — сказал Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать контакты с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, придерживаясь принципа баланса. При этом он отметил, что некоторые лица извлекают выгоду из продолжения противостояния. Эрдоган подчеркнул, что попытки остановить конфликт на Украине пока не принесли ожидаемых результатов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом вопросы укрепления противовоздушной обороны. Глава государства отметил, что они также затронули тему последствий ударов по энергетической инфраструктуре. Зеленский добавил, что в ходе разговора поздравил коллегу с достижением соглашения по ситуации на Ближнем Востоке.

Россия
Турция
Украина
Дмитрий Песков
контакты
