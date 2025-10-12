Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 19:38

Эрдоган заявил, что продолжает контакты с Россией и Украиной

Эрдоган: Турция стремится проводить сбалансированную политику

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Diego RadamÃƒÂ�S/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция продолжает поддерживать контакты с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, придерживаясь принципа баланса, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он отметил, что некоторые лица извлекают выгоду из продолжения противостояния, передает РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что попытки остановить конфликт на Украине пока не принесли ожидаемых результатов. По его мнению, обострение ситуации вызывает тревогу не только в регионе, но и на международной арене.

Турция стремится проводить сбалансированную и справедливую политику в этом вопросе. Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами с целью прекращения конфликта и установления мира, — прокомментировал турецкий лидер.

Он также отметил, что в военное время всегда найдутся те, кто пытается извлечь свою выгоду, назвав их «торговцами кровью». Он заявил о готовности приложить все усилия для урегулирования кризиса.

Ранее Эрдоган заявил о намерении посетить сектор Газа после достижения полного прекращения огня. Он призвал Израиль выполнять обязательства и прекратить дестабилизацию региона. Особое внимание было уделено доступу гуманитарной помощи и идее создания двух государств для мира на Ближнем Востоке.

Турция
Россия
Украина
Реджеп Эрдоган
