Водителей предупредили о тюремном сроке за пренебрежение одним действием

Пренебрежение использованием ручного тормоза может обернуться для российских автомобилистов уголовным сроком до пяти лет тюрьмы, сообщил автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Ридусом». По его словам, речь идет о ситуациях, когда непоставленный на ручник автомобиль может сдвинуться с места и подвергнуть опасности окружающих.

Как объяснил юрист, тяжесть наказания зависит от последствий происшествия. При причинении легкого вреда здоровью максимальное наказание составляет 7 тыс. рублей, при среднем вреде — до 37,5 тыс. рублей. Если же пострадавшему будет причинен тяжкий вред, водителю грозит до двух лет лишения свободы. Воропаев отметил, что наиболее строгое наказание предусмотрено в случае гибели человека — до пяти лет колонии.

Ранее в Воскресенске машина тронулась с места и наехала на пенсионерку. Предположительно, автомобиль не был поставлен на ручной тормоз.

До этого в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами на большой скорости столкнулся с остановкой общественного транспорта. Сотрудники ГАИ, работавшие на месте, предварительно установили, что причиной аварии могла стать невнимательность водителя. По одной из версий, он мог не использовать ручной тормоз.