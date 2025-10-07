Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 19:49

Водителей предупредили о тюремном сроке за пренебрежение одним действием

Автоюрист Воропаев: пренебрежение ручником может грозить пятью годами колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пренебрежение использованием ручного тормоза может обернуться для российских автомобилистов уголовным сроком до пяти лет тюрьмы, сообщил автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Ридусом». По его словам, речь идет о ситуациях, когда непоставленный на ручник автомобиль может сдвинуться с места и подвергнуть опасности окружающих.

Как объяснил юрист, тяжесть наказания зависит от последствий происшествия. При причинении легкого вреда здоровью максимальное наказание составляет 7 тыс. рублей, при среднем вреде — до 37,5 тыс. рублей. Если же пострадавшему будет причинен тяжкий вред, водителю грозит до двух лет лишения свободы. Воропаев отметил, что наиболее строгое наказание предусмотрено в случае гибели человека — до пяти лет колонии.

Ранее в Воскресенске машина тронулась с места и наехала на пенсионерку. Предположительно, автомобиль не был поставлен на ручной тормоз.

До этого в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами на большой скорости столкнулся с остановкой общественного транспорта. Сотрудники ГАИ, работавшие на месте, предварительно установили, что причиной аварии могла стать невнимательность водителя. По одной из версий, он мог не использовать ручной тормоз.

юристы
машины
тормоза
наказания
