Россияне оценили идею с родительскими собраниями по Сети

Более 50% россиян поддерживают идею проводить родительские собрания онлайн, следует из результатов опроса NEWS.ru. Они отмечают, что у них нет времени и сил посещать их в школах.

При этом 35% респондентов предпочитают встречаться с другими родителями и учителями вживую. 10% россиян ответили, что предложенная инициатива их не интересует, так как у них нет родительских собраний.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением перевести родительские собрания в онлайн-формат. Они пояснили, что средняя продолжительность одного собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от двух до трех часов.

До этого Роспотребнадзор разработал рекомендации по времени использования электронных устройств для учащихся разных возрастных групп. Согласно новым нормам, ученики с пятого по девятый класс могут проводить за компьютером не более 60 минут в школе и 120 минут дома.