Эксперт рассказал, когда лучше покупать зимние шины Автоэксперт Гайдукевич заявил, что цены на зимние шины будут только расти

́Покупать зимние шины стоит уже сейчас, таким мнением с NEWS.ru поделился автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. Он призвал водителей не ждать, когда ажиотаж закончится и резина подешевеет. Гайдукевич убежден, что дальше цены будут только расти.

Когда покупать? Да вот прямо сейчас. Зима уже почти пришла. Ждать, что ажиотаж закончится и шины подешевеют не надо. Дешевле не будет. Наоборот, цены будут постепенно расти из-за инфляции и дорогого сырья, — сказал эксперт.

Он добавил, что Ассоциация стран-производителей натурального каучука прогнозировала спад мирового производства этого сырья. Кроме того, в 2026 году НДС увеличится с 20 до 22%. Это напрямую отразится на стоимости шин, резюмировал Гайдукевич.

Ранее автоэксперт и инструктор по внедорожному вождению Григорий Алешин посоветовал учитывать условия эксплуатации, выбирая зимнюю резину. Он пояснил, что в Москве, где дороги регулярно обрабатывают реагентами, шипы просто бесполезны — они будут только «цокать» по асфальту.