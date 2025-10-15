Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:35

В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов

Умер автор саундреков популярных теленовелл Патрик Даймон

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался греческий музыкант Константинос Казакос, получивший известность под творческим псевдонимом Патрик Даймон, сообщает Maringá Manchete. Автор долгое время работал в Бразилии. Его композиции неоднократно становились центральными музыкальными темами для сериалов, звуча в заглавных заставках. Причина смерти не уточняется.

Артист родился в 1946 году на острове Самос. Его первые музыкальные выступления состоялись еще в детском возрасте, когда он пел в местных православных храмах. Официальный дебют музыканта состоялся в 1969 году. За время творческой карьеры Даймон записывал песни на греческом, испанском, португальском, английском, французском, итальянском, армянском языках, а также на иврите.

10 октября в Лас-Вегасе на 86-м году жизни скончалась американский режиссер, актриса и продюсер Хизер Хилл. Ее профессиональный путь начался с должности ассистента режиссера, после чего она приняла участие в создании сотен эпизодов известных телевизионных проектов. Среди ее работ — сериалы «Спасатели Малибу», «Как вращается мир» и «Молодые и дерзкие».

До этого в Великобритании ушел из жизни известный рок-музыкант Дэнни Томпсон. Он умер в своем доме в городе Рикмансворт в возрасте 86 лет. Томпсон начал музыкальную карьеру в 16-летнем возрасте. Его отличала исключительная дисциплинированность, в каждом помещении, где он находился, размещалась табличка с напоминанием о необходимости репетировать.

смерти
культура
сериалы
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы
«Огневая мощь»: в Пентагоне заявили об усилении военного потенциала Украины
В России подскочили цены на китайские машины
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.