В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов

Скончался греческий музыкант Константинос Казакос, получивший известность под творческим псевдонимом Патрик Даймон, сообщает Maringá Manchete. Автор долгое время работал в Бразилии. Его композиции неоднократно становились центральными музыкальными темами для сериалов, звуча в заглавных заставках. Причина смерти не уточняется.

Артист родился в 1946 году на острове Самос. Его первые музыкальные выступления состоялись еще в детском возрасте, когда он пел в местных православных храмах. Официальный дебют музыканта состоялся в 1969 году. За время творческой карьеры Даймон записывал песни на греческом, испанском, португальском, английском, французском, итальянском, армянском языках, а также на иврите.

10 октября в Лас-Вегасе на 86-м году жизни скончалась американский режиссер, актриса и продюсер Хизер Хилл. Ее профессиональный путь начался с должности ассистента режиссера, после чего она приняла участие в создании сотен эпизодов известных телевизионных проектов. Среди ее работ — сериалы «Спасатели Малибу», «Как вращается мир» и «Молодые и дерзкие».

До этого в Великобритании ушел из жизни известный рок-музыкант Дэнни Томпсон. Он умер в своем доме в городе Рикмансворт в возрасте 86 лет. Томпсон начал музыкальную карьеру в 16-летнем возрасте. Его отличала исключительная дисциплинированность, в каждом помещении, где он находился, размещалась табличка с напоминанием о необходимости репетировать.