Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 10:13

Российский регион столкнулся с острой нехваткой водителей

В Свердловской области заявили о дефиците водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессия водителя оказалась одной из самых востребованных на рынке труда в Свердловской области, сообщает aif.ru. По данным аналитиков, за последние девять месяцев в регионе открыли 9,4 тыс. вакансий, то есть 36% от всех подобных предложений в Уральском федеральном округе.

Чаще всего водителей ищут компании из отрасли перевозок и логистики (32%), добывающей отрасли (18%), строительства и розничной торговли (по 7%). Что касается зарплат, то в среднем таким специалистам работодатели предлагают около 114 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в России наибольший кадровый дефицит наблюдается в медицине (90%), строительстве (83%), продажах и сфере услуг (по 80%), а также в логистике (79%). В IT-сфере о нехватке специалистов заявили 78% компаний, в финансовом секторе — 76%.

До этого стало известно о стабилизации рынка труда по числу вакансий и резюме. Так, за последний год количество вакансий от работодателей снизилось на 16%, при этом число резюме от соискателей увеличилось на 18%. Первенство по объему спроса на персонал в 2025 году заняла промышленная сфера.

водители
вакансии
Свердловская область
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
ВСУ остались «без глаз» в Константиновке после удара ВС России
Сийярто назвал атаки на «Дружбу» посягательством на суверенитет Венгрии
Рютте сделал заявление по поставкам оружия НАТО на Украину
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.