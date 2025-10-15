Российский регион столкнулся с острой нехваткой водителей

Профессия водителя оказалась одной из самых востребованных на рынке труда в Свердловской области, сообщает aif.ru. По данным аналитиков, за последние девять месяцев в регионе открыли 9,4 тыс. вакансий, то есть 36% от всех подобных предложений в Уральском федеральном округе.

Чаще всего водителей ищут компании из отрасли перевозок и логистики (32%), добывающей отрасли (18%), строительства и розничной торговли (по 7%). Что касается зарплат, то в среднем таким специалистам работодатели предлагают около 114 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в России наибольший кадровый дефицит наблюдается в медицине (90%), строительстве (83%), продажах и сфере услуг (по 80%), а также в логистике (79%). В IT-сфере о нехватке специалистов заявили 78% компаний, в финансовом секторе — 76%.

До этого стало известно о стабилизации рынка труда по числу вакансий и резюме. Так, за последний год количество вакансий от работодателей снизилось на 16%, при этом число резюме от соискателей увеличилось на 18%. Первенство по объему спроса на персонал в 2025 году заняла промышленная сфера.