В Госдуме ответили, почему Трамп начал угрожать странам-участницам БРИКС

Глава Белого дома Дональд Трамп опасается, что развитие БРИКС может привести к краху экономики США, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, доминирующее положение доллара, возникшее искусственно, постепенно ослабевает.

Трамп абсолютно правильно сказал об угрозе доллару, потому что союз БРИКС защищает интересы стран-участников этого союза, а это две трети экономики и более половины населения всего земного шара. Поэтому угроза доллару есть, и опасения Соединенных Штатов абсолютно правильные. Гегемония доллара, которая была создана искусственно и дает огромные преимущества экономике США, рушится. Это пугает Трампа, — отметил Чепа.

Он подчеркнул, что ни одна из стран-участниц БРИКС не намерена покидать союз. Напротив, по словам Чепы, объединение продолжает укрепляться, и все участники осознают его мощь и значимость. Депутат указал, что тарифы, которые пытается ввести Трамп, не оказывают существенного влияния.

Мы видим, что буквально вчера или позавчера КНР говорила о действиях, которые они будут предпринимать в случае введения США пошлин. Это касалось редкоземов и других вопросов. Антироссийские санкции и рестрикции, которые грозят другим странам, не очень пугают, а честного партнерства США не выдерживают. Поэтому БРИКС будет продолжать развиваться независимо от хотелок каких-либо стран. И в организацию будут вступать новые государства, — заключил Чепа.

Ранее Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы массово покидают объединение из-за опасений по поводу американских пошлин. При этом он не уточнил, какие именно страны решили выйти из БРИКС.