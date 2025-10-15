Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:46

Водителей предупредили, что с 2026 года на дорогах появятся новые знаки

Адвокат Шиманский заявил, что с 2026 года на дорогах появится знак «Глухие»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Уже со следующего года на российских дорогах появятся новые знаки, рассказал адвокат Александр Шиманский. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, перед пешеходными переходами рядом с местами, которые часто посещают слабослышащие люди, появится знак «Глухие». Кроме того, в знаке «Время действия» появятся месяцы.

Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков, — объяснил Шиманский.

Вместе с этим на дорогах появится знак «Стоп-линия». Он будет установлен в местах, где нельзя разместить горизонтальный.

Ранее Шиманский сообщал, что, согласно утвержденным правительством правилам допуска к управлению автомобилем, в России вступают в силу новые ограничения. По его словам, теперь к списку противопоказаний прибавили общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также аномалии цветового восприятия.

