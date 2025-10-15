Водителей предупредили, что с 2026 года на дорогах появятся новые знаки

Уже со следующего года на российских дорогах появятся новые знаки, рассказал адвокат Александр Шиманский. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, перед пешеходными переходами рядом с местами, которые часто посещают слабослышащие люди, появится знак «Глухие». Кроме того, в знаке «Время действия» появятся месяцы.
Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков, — объяснил Шиманский.
Вместе с этим на дорогах появится знак «Стоп-линия». Он будет установлен в местах, где нельзя разместить горизонтальный.
Ранее Шиманский сообщал, что, согласно утвержденным правительством правилам допуска к управлению автомобилем, в России вступают в силу новые ограничения. По его словам, теперь к списку противопоказаний прибавили общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также аномалии цветового восприятия.