Кенийский офицер назвал сумму своей зарплаты в российской армии Офицер из Кении сообщил, что зарплата в ВС РФ составила почти 200 тыс. рублей

Офицер из Кении Кевин признался, что его зарплата в ВС России составляет почти 200 тыс. рублей в месяц, пишет Daily Nation. По словам военного, он планирует продлить контракт. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Бывший офицер также поделился, что счастлив быть в рядах ВС РФ. При этом он понимал, что его ждет, и согласился, когда в июле 2024 года покидал родину.

Дома, отметил офицер, не было ни денег, ни возможностей. В России, по его словам, его уважают, платят лучше, чем на любой работе в родной стране. При этом кениец уточнил, что его служба не связана с боевыми действиями, а он раздает еду солдатам — это одна из его обязанностей. Кевин назвал преувеличенными рассказы о тех, кто говорит, как их обманом отправили в российскую армию.

