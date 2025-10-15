Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:12

Кенийский офицер назвал сумму своей зарплаты в российской армии

Офицер из Кении сообщил, что зарплата в ВС РФ составила почти 200 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Офицер из Кении Кевин признался, что его зарплата в ВС России составляет почти 200 тыс. рублей в месяц, пишет Daily Nation. По словам военного, он планирует продлить контракт. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Бывший офицер также поделился, что счастлив быть в рядах ВС РФ. При этом он понимал, что его ждет, и согласился, когда в июле 2024 года покидал родину.

Дома, отметил офицер, не было ни денег, ни возможностей. В России, по его словам, его уважают, платят лучше, чем на любой работе в родной стране. При этом кениец уточнил, что его служба не связана с боевыми действиями, а он раздает еду солдатам — это одна из его обязанностей. Кевин назвал преувеличенными рассказы о тех, кто говорит, как их обманом отправили в российскую армию.

Ранее военнослужащие ВС РФ высоко оценили качество новой армейской формы. Бойцы отметили ее эластичность, практичность и износостойкость. Военные считают, что производители заслужили премию за разработку новой экипировки.

