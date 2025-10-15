Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:57

«Особый вид храбрости»: британский доброволец восхитился бойцами ВС России

Британский доброволец Миннис назвал солдат ВС России очень храбрыми

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие имеют выдающуюся храбрость и готовность выполнять боевые задачи, невзирая на обстоятельства, заявил ТАСС британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России. Он также подчеркнул способность российских военных к адаптации в различных условиях. По его словам, они успешно находят решения в сложных ситуациях и эффективно преодолевают возникающие трудности.

Русские очень сильны и постараются выполнить поставленную задачу, чего бы это им ни стоило. Это особый вид храбрости, который отличает их от представителей любой другой нации. Очень волевые и смелые люди, — сказал Миннис.

Ранее британский доброволец заявил, что политика Лондона по финансированию и вооружению Украины приводит к гибели мирных жителей Донбасса. Он сообщил, что после просмотра видеодоказательств военных преступлений не смог остаться в стороне и принял решение поддержать российскую сторону.

Миннис также сообщил о тысячах наемников из европейских стран, участвующих в боях в составе ВСУ. При этом он уточнил, что лично ему пока не приходилось сталкиваться с британскими военнослужащими на передовой.

СВО
ВС РФ
добровольцы
боевые действия
