Британец приехал в ДНР и обвинил родину в убийстве жителей Донбасса Доброволец Миннис: ВСУ убивают жителей Донбасса при попустительстве Лондона

Лицемерие Лондона, финансирование и вооружение Вооруженных сил Украины оборачиваются убийствами населения Донбасса, заявил присоединившийся к ВС России доброволец из Великобритании Эйден Миннис. По его словам, которые приводит ТАСС, он смотрел все видеозаписи с военными преступлениями и «не мог не помочь» российской стороне.

Видеозаписи, на которых члены семей оплакивают своих близких, растерзанных бандеровцами, сказали мне все, что мне нужно было знать, поэтому я решил стать добровольцем. Если не я, то кто? Я не могу стоять в стороне и смотреть, как невинных убивают, как скот, при полном попустительстве моего правительства, — объяснил он.

По словам участвующего в боевых действиях на стороне России британского добровольца Эйдена Минниса, тысячи наемников из стран Европы воюют на стороне ВСУ. Он отметил, что пока лично не сталкивался с британскими солдатами.

Ранее стало известно, что Украина и Польша создадут совместную оперативную группу, которая займется вопросами, связанными с БПЛА. В ее составе будут представители вооруженных сил двух стран.