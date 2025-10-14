Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:19

Британец приехал в ДНР и обвинил родину в убийстве жителей Донбасса

Доброволец Миннис: ВСУ убивают жителей Донбасса при попустительстве Лондона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лицемерие Лондона, финансирование и вооружение Вооруженных сил Украины оборачиваются убийствами населения Донбасса, заявил присоединившийся к ВС России доброволец из Великобритании Эйден Миннис. По его словам, которые приводит ТАСС, он смотрел все видеозаписи с военными преступлениями и «не мог не помочь» российской стороне.

Видеозаписи, на которых члены семей оплакивают своих близких, растерзанных бандеровцами, сказали мне все, что мне нужно было знать, поэтому я решил стать добровольцем. Если не я, то кто? Я не могу стоять в стороне и смотреть, как невинных убивают, как скот, при полном попустительстве моего правительства, — объяснил он.

По словам участвующего в боевых действиях на стороне России британского добровольца Эйдена Минниса, тысячи наемников из стран Европы воюют на стороне ВСУ. Он отметил, что пока лично не сталкивался с британскими солдатами.

Ранее стало известно, что Украина и Польша создадут совместную оперативную группу, которая займется вопросами, связанными с БПЛА. В ее составе будут представители вооруженных сил двух стран.

добровольцы
Великобритания
Донбасс
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда начнется процесс по разводу Самойловой с Джиганом
Названа главная опасность ракет Tomahawk в случае их передачи Украине
Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам
«Это будет серьезно»: китаист оценил могущество альтернативного блока НАТО
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.