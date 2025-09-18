Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 14:23

Украина и Польша решили создать группу по беспилотникам

Шмыгаль заявил, что Украина и Польша создадут оперативную группу по БПЛА

Киев и Варшава создадут совместную оперативную группу, которая займется вопросами, связанными с беспилотными летательными аппаратами, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, которые приводит RMF24, в ее состав войдут представители вооруженных сил обеих стран.

Шмыгаль подчеркнул, что страны будут работать над интеграцией новейших технологий защиты и запуском новых проектов, направленных на усиление безопасности граждан и критической инфраструктуры. Во время своего визита в Киев министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также сообщил, что страны подпишут соглашение о совместной работе в сфере беспилотников. По данным источника, этот документ предусматривает развитие общих инициатив и подготовку военных кадров с учетом украинского опыта.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недавний инцидент с дроном в Польше спланированной провокацией Киева. По его мнению, инцидент организовали с территории Украины.

За полет БПЛА над резиденцией президента Польши задержали гражданина Украины и гражданку Белоруссии. Варшавская полиция проверила документы подозреваемых.

Украина
Польша
беспилотники
Денис Шмыгаль
