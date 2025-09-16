Празднование Дня города в Москве
Володин раскрыл правду об инциденте с дронами в Польше

Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией Украины

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Недавний инцидент с беспилотником на территории Польши являлся спланированной провокацией Киева, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты. По его мнению, данный инцидент был организован с территории Украины, передает корреспондент NEWS.ru.

Откуда [БПЛА] прилетели? С Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. На большее духу не хватило у тех, кто делал эту провокацию, — сказал Володин.

Он также добавил, что европейские государства регулярно «придумывают все время новые пугалки» для поддержания антироссийских настроений. Ситуация с дронами в Польше, по его словам, стала одним из таких элементов информационной кампании.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете Guardian заявил, что беспилотники, сбитые над территорией страны 10 сентября, не были оснащены взрывчаткой. Однако он высказал предположение, что Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию НАТО.

Прежде постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную, отметив, что Польша просто не изъявляет желания прояснять возникшую ситуацию.

