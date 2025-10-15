Новак заявил, что Россия готова помочь Евросоюзу с газом

Россия готова нарастить поставки газа в Евросоюз, если соответствующий запрос когда-нибудь поступит, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). По его словам, РФ всегда открыта к диалогу, и энергоресурсов в стране достаточно, передает корреспондент NEWS.ru.

Будут ли обеспечены поставки газа (в Европу. — NEWS.ru)? Россия всегда исходила из того, что мы готовы и открыты в диалогу. Если будет потребность, будет расширяться количество разумных стран, которые хотят сотрудничать и обеспечивать свой энергобаланс надежно и дешево, мы готовы. У нас есть энергоресурсы, — сказал Новак.

Ранее Новак заявил, что в перспективе Москва может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+. По его словам, на данный момент РФ наращивает показатели, однако это не быстрый процесс.

Прежде вице-премьер рассказал, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива.